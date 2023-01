Spruzza lo spray al peperoncino a scuola e intossica 10 compagni

Dieci ragazzi che frequentano la scuola media 'Leonardo da Vincì, nel centro di Pavia, sono rimasti intossicati questa mattina mentre erano in palestra per la lezione di educazione fisica.

La direzione dell’istituto ha chiesto l’intervento del 118 dopo che gli alunni avevano accusato problemi alle vie respiratorie e bruciori agli occhi. A provocare il problema sembra sia stato un altro allievo, che avrebbe spruzzato nei locali spray urticante al peperoncino.

I giovani, tutti di 12 e 13 anni di età, sono in buone condizioni: solo per due di loro è stata necessario un ulteriore controllo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Pavia, che hanno avviato accertamenti per risalire allo studente che ha spruzzato lo spray in palestra.

