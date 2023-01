Fanno sesso nell'ascensore della metro di Milano: un 19enne e una 52enne denunciati per atti osceni

Una coppia è stata sorpresa a fare sesso in un ascensore pubblico alla fermata Loreto della metropolitana di Milano. Lo riferisce Repubblica.it. La cabina, solitamente usata da persone in carrozzina, per trasportare passeggini o valigie pesanti, è stata scelta dalla coppia per consumare un rapporto sessuale, bloccando le porte per evitare interruzioni.

Alcuni dipendenti di ATM della stazione hanno notato la stranezza della situazione e hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia è arrivata sul posto e quando le porte dell'ascensore sono state sbloccate e aperte. all'interno c'erano una ucraina di 52 anni e un egiziano di 19 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che sono stati denunciati per atti osceni.

© Riproduzione riservata