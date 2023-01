Un bambino di due anni è ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale civile di Pescara con una prognosi di trenta giorni, con ustioni di primo e secondo grado sul cuoio capelluto, al volto e al torace, dopo essersi, così come successivamente appurato, ustionato con del caffè cadutogli accidentalmente addosso. Il bambino arrivato nella prima mattinata in pronto soccorso è stato stabilizzato e poi trasferito in reparto.

