Autista di bus sorpreso a guardare un programma tv sul tablet mentre guida

Sugli autobus di linea che salgono le tortuose strade di montagne dell’Alto Adige, un autista è stato pizzicato mentre durante la guida guardava comodamente un programma televisivo sul tablet. E’ accaduto sul mezzo della linea 204 che collega Bolzano con Avelengo passando per il paese di Meltina. Insomma, strade di montagna strette e piene di curve.

Il fatto è finito sui social dopo che alcuni passeggeri hanno protestato nei confronti dell’autista. Quest’ultimo, però, ha detto che il codice della strada la consentiva e ha proseguito a guidare e guardare il programma televisivo sul dispositivo sopra il volante.

La Sasa, società concessionaria per il trasporto pubblico, ha precisato che quella «linea viene parzialmente data in subconcessione» aggiungendo, «dopo essere stata informata dell’accaduto, ha esplicitamente richiesto al subconcessionario che questo autista non presti più alcun servizio sulle linee».

