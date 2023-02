Bimba di 4 anni passeggiava lungo binari della ferrovia, salvata dai carabinieri nel Torinese

A soli quattro anni esce di casa con il cagnolino al guinzaglio e si allontana camminando per quasi due chilometri lungo i binari della ferrovia Torino-Ceres.

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri a San Maurizio Canavese. L’hanno trovata i carabinieri di Ciriè all’altezza di via De Gasperi, mentre, sempre in compagnia del cane, camminava lungo i binari che, in quella zona, passano proprio vicino alle case.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, allertati da alcuni passanti, la bambina si era allontanata da casa dei nonni approfittando di un attimo di loro distrazione e, noncurante del rischio, si è messa a passeggiare lungo la ferrovia. Una volta tratta in salvo dai carabinieri è stata affidata alla madre.

