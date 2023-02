Gratteri sul 41bis: "Servono risorse. Si può dare ordini anche da un letto d'ospedale"

"Il 41bis è già stato svuotato e servono risorse. Si può dare ordini di morte anche da un letto d’ospedale". Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, in un intervista a La Stampa, difende il 41bis e mette in guardia: «Oggi questa indispensabile misura è sotto pesante attacco».

Dopo la bufera su Donzelli, il ministro Carlo Nordio è intervenuto in Aula. Cosa ne pensa? «C'è un’indagine in corso, non posso commentare il contenuto di quanto riferito alla Camera né l’informativa del ministro della Giustizia. Piuttosto c'è un’altra questione su cui ritengo utile tornare». Gratteri quindi spiega: «Prima il ministro Nordio ha detto che le intercettazioni non devono essere pubblicate, quando in realtà c'è già una legge che lo vieta. Poi ha aggiunto che sono costose, quindi mi sono trovato a ribattere che i prezzi si sono dimezzati. In realtà, al di là della spiegazione tecnica, la domanda da porsi è se il governo intenda impedire o ridurre le intercettazioni per i reati legati alla pubblica amministrazione», continua il procuratore.

