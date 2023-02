Offre fino a 2mila euro al mese, ma non trova personale: il caso della Plastic Puglia

Il fondatore della Plastic Puglia di Monopoli (Bari), leader mondiale nel settore dell'irrigazione a goccia, sta cercando dipendenti da sei mesi ma non ha ancora trovato personale, nonostante offra una buona paga e un bonus per la nascita dei figli. L'imprenditore Vitantonio Colucci, fondatore dell'azienda, non riesce a spiegarsi il motivo di questa situazione ma chiede allo Stato di attivarsi per fare un punto di contatto tra chi offre lavoro e chi cerca.

La Plastic Puglia propone per un autista una paga da 1.600-1.700 euro al mese, che può arrivare fino a 2.200 euro se sono previsti straordinari o trasferte. «Offriamo un regolare contratto di lavoro, previsto dalla normativa nazionale, ed inserimento immediato, ma nonostante ciò non riusciamo a trovare personale» spiega Colucci al Corriere del Mezzogiorno. «L’ultima volta abbiamo assunto 10 giovani - prosegue Colucci -. In azienda ne servirebbero almeno altri 10. Siamo alla ricerca prevalentemente di autisti in possesso di patenti C+CQC, disponibili alla mobilità nazionale per trasportare le merci fino al luogo di destinazione. Si tratta di spostarsi specialmente nel Mezzogiorno, si rientra a casa tutte le sere».

