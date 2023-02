Ritrovato da un carabiniere il bimbo di 3 anni scomparso nel Napoletano

Un bimbo di tre anni che stamattina, intorno alle ore 9, si era allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense (Napoli), è stato ritrovato dopo diverse ore di ricerca. Si era allontanato aprendo la porta di casa approfittando di un momento di distrazione della madre, che in quel momento pare stesse dormendo. Quando si è svegliata non lo ha più trovato e ha lanciato l’allarme. Enorme la mobilitazione di forze dell’ordine, volontari e amici della famiglia. Il bambino è stato notato da un appuntato scelto dei carabinieri e da un volontario; in pigiama e con i calzini, era su un sentiero poco distante dalla casa.

La madre ne aveva denunciato la scomparsa proprio ai Carabinieri.

Diversi cittadini di Massa Lubrense hanno partecipando alle ricerche del piccolo ha confermato il sindaco Lorenzo Balducelli. «Sono tanti i cittadini che già sono in strada e altri che stanno dando la loro disponibilità - ha detto questa mattina il sindaco all’ANSA - noi ci stiamo raccordando con la Prefettura ed ora mi sto recando anche io sul posto».

