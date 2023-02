Disoccupato si finge agente della Dia ed estorce 30 mila euro a un architetto: arrestato

Si spaccia per un funzionario della Dia di Napoli e tenta di estorcere 30mila euro a un architetto riferendogli di poter «addomesticare» la sua posizione nell’ambito di una fantomatica indagine che lo avrebbe visto indagato.

E’ successo giovedì scorso nel Napoletano, dove i finanzieri del gruppo di Giugliano in Campania (coordinato dal tenente colonnello Michele Doronzo), sono riusciti ad arrestare il presunto funzionario, e anche un suo complice, in flagranza di reato, mentre stavano per intascare la somma nel parco commerciale «Grande Sud» dove la vittima - su suggerimento della Guardia di Finanza - aveva dato appuntamento ai malviventi.

Tra i negozi però si aggiravano i finanzieri con tanto di carrello, nei panni di clienti, che sono intervenuti appena la somma di denaro, 27.400 euro, à passata dalle mani dell’architetto a quelle del sedicente funzionario Dia, risultato, essere, invece un disoccupato, con precedenti per reati di stupefacenti. Le indagini delle Fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, vanno avanti ora per individuare ulteriori complici dei due arrestati accusati di truffa aggravata

