Sono ancora frammentarie le notizie su un incidente mortale accaduto nella notte a Valduggia, in bassa Valsesia, provincia di Vercelli. Per cause ancora da stabilire, un uomo di età tra i 25 e i 30 anni alla guida di un’auto intorno alle 4,30 è precipitato giù da un ponte schiantandosi sul greto di un torrente. Per lui non c'è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata