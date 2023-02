Maltratta bimbo autistico, maestra di sostegno incastrata dalle telecamere a Padova

Spintoni, dispetti e vessazioni, come l’essere lasciato solo per ore. E’ quello che avrebbe subito un bimbo di 9 anni affetto da autismo in una scuola elementare della bassa padovana. Per questi fatti, come riportano i giornali locali, una insegnante di sostegno 40enne è accusata di maltrattamenti. Il pm Giorgio Falcone ne ha chiesto il rinvio a giudizio.

La vicenda sarebbe avvenuta dall’inizio dell’anno scolastico, a settembre, fino a dicembre, quando gli accertamenti investigativi hanno portato a ottenere gli elementi per consentire alla Procura di procedere. Fondamentali per la ricostruzione degli eventi sono state le telecamere installate nella scuola, che avrebbero ripreso gli atteggiamenti aggressivi della maestra nei confronti del bimbo che doveva seguire. Ad accorgersi che qualcosa era cambiato è stato il padre del piccolo, notando nel figlio segnali di malessere crescente, irrequietezza e aggressività

