Uccide l'anziano marito malato, poi tenta il suicidio: moglie arrestata nel Bolognese

È in stato di arresto, piantonata all’ospedale, l’anziana che ieri sera a San Giovanni in Persiceto (Bologna) ha accoltellato a morte il marito 78enne, gravemente malato, e poi ha tentato di togliersi la vita. Intorno alle 20 sono intervenuti 118 e i carabinieri, coordinati dal pm di turno Francesca Rago.

L’omicidio è avvenuto all’interno di un’auto, in un parcheggio di via Sabin e sono stati trovati e sequestrati due coltelli. La donna, in stato di depressione e di qualche anno più giovane del marito, pare che avesse predisposto tutto da tempo. Non sarebbe in immediato pericolo di vita.

