Tim down: migliaia di segnalazioni in tante città italiane

Dopo il lungo stop di Libero e Virgilio (le caselle mail bloccate per più di 48 ore), oggi ad avere problemi è Tim. Una domenica difficile per i tanti utenti che segnalano mal funzionamenti in tutta Italia da Nord a Sud e che riguardano l'accesso ad internet da postazione fissa, ma anche da mobile.

I problemi maggiori risultano al momento soprattutto nelle grandi città, tra cui Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali in merito, né si conoscono le cause di questo diffuso down.

© Riproduzione riservata