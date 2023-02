Il dramma in Turchia, la pallavolista Bosetti: “Case inagibili, dormiremo in auto”

«Qui ad Adana la situazione è drammatica: stiamo cercando in qualsiasi modo di uscire dalla città ma ad ora pare molto difficile». Lucia Bosetti, azzurra del volley vicecampionessa del mondo, è bloccata ad Adana - dove gioca per il Cukurova - nelle ore del terremoto che ha sconvolto il sud della Turchia, al confine con la Siria. Al telefono racconta la situazione di assoluta emergenza. «Le case sono inagibili e credo dormiremo in macchina», dice, dopo aver postato sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento "a tutti quelli che mi hanno scritto, voglio dire loro che sto bene. Prego per la Turchia»

