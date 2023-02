Sentenza Cassazione: vanno sempre segnalati anche gli autovelox dinamici

Le multe per eccesso di velocità elevate tramite misuratore elettronico della velocità di tipo "dinamico», installato a bordo di vetture in movimento delle forze dell’ordine possono essere contestate con la speranza di annullamento, quando la presenza di autovelox non sia adeguatamente segnalata agli automobilisti. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2384 del 25 gennaio 2023.

Nel commentarne gli effetti, gli esperti del periodico online All-In Giuridica del Gruppo Seac chiariscono: «la sentenza conferma che, come nel caso degli Autovelox fissi anche per quelli dinamici la segnalazione della presenza dei rilevatori di velocità è necessaria ed è finalizzata proprio a preavvertire gli automobilisti del possibile rilevamento, così da orientarne la condotta di guida».

Il caso specifico

Nel caso giunto in esame alla Seconda Sezione Civile del Palazzaccio, un automobilista, trovato a viaggiare a 98,80 km/h in un tratto stradale con velocità massima limitata a 50 km/h, aveva proposto opposizione in giudizio avverso la sanzione irrogatagli per mancanza della segnalazione dei possibili controlli.

Gli accoglimenti della richiesta di annullamento da parte prima del Giudice di Pace e poi del Tribunale di Reggio Emilia erano stati impugnati dall’Unione dei Comuni della Pianura reggiana: questa è stata condannata dagli Ermellini al pagamento delle spese sostenute dalla controparte. Il ricorso era stata accolto nei primi due gradi di giudizio, confermati dalla Cassazione, per violazione dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, rappresentata nel caso di specie dal c.d. scout speed, come peraltro previsto dal comma 6-bis dell’articolo 142 del Codice della Strada: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice»

