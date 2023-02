Trasparenza prezzi carburanti: “Fino a 2mila euro di sanzione per i furbetti”

Le sanzioni amministrative in caso di violazioni del Dl del governo sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti sono fissate tra 200 e 2.000 euro «tenenedo conto anche del livello di fatturato dell’esercente» nel giorno in cui si è consumata l’infrazione. Lo prevede un emendamento del governo al Dl sulla trasparenza dei carburanti depositato in Commissione Attività Produttive.

Nel caso di violazioni reiterate più di quattro volte nell’arco di 60 giorni può essere disposta «la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore ad 1 giorno e non superiore a 30 giorni».

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ogni 3 mesi predisporrà una relazione sull'andamento del costo medio deo carburanti con analisi specifiche sulle variazioni della filiera dei prezzi.

