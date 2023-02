Francesca Frassinetti, la docente universitaria morta carbonizzata in incidente d'auto

Si chiamava Francesca Frassinetti e aveva 55 anni la donna morta carbonizzata oggi pomeriggio alle 13:30, nell’auto con la quale era finita fuori strada a Casina, in provincia di Reggio Emilia. Era professoressa ordinaria all’Università di Bologna, ma incardinata nella sede di Cesena dove insegnava nella facoltà di psicologia. Era residente a Parma dove viveva con due figli adolescenti, ma era originaria di Carpineti, nell’Appennino Reggiano, dove oggi stava tornando a fare visita ad amici e familiari. Poi la tragedia per cause ancora in via di accertamento. Non si esclude l'ipotesi di un malore che potrebbe aver colpito la donna alla guida.

