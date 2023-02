Furto dell’identità digitale, INPS rafforza la prevenzione. Al via la verifica dell'identità digitale

L'INPS sta introducendo una nuova funzione di "verifica dell'identità digitale" per proteggere i dati personali degli utenti e prevenire frodi e truffe online.

Come comunicato con messaggio 535/2023, questo controllo supplementare sarà attivato solo quando l'utente chiede l'accesso ai servizi dell'Istituto con credenziali diverse da quelle già utilizzate.

La nuova funzione sarà disponibile per tutti i cittadini che hanno già verificato i loro contatti telematici. Il sistema invierà un codice temporaneo di conferma all'utente, che dovrà essere inserito per completare l'accesso. Allo stesso tempo, verrà inviata una notifica di avvenuto accreditamento, in modo che l'utente possa prendere le dovute misure in caso di accesso non autorizzato.

