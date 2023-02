'Ndrangheta, sequestrati 805 kg di coca su un peschereccio nell'Atlantico: sette arresti

Un italiano e sei gambiani sono stati arrestati in un’operazione internazionale antidroga che ha portato alla confisca di 805 chili di cocaina trovati su un peschereccio a 335 miglia da Dakar (Senegal): lo ha riferito all’ANSA una portavoce della Polizia Nazionale spagnola, che partecipato all’indagine insieme alla Drug Enforcement Administration (Dea) statunitense e al Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (Maoc).

Stando a quanto aggiunto in un comunicato, dalle indagini sui detenuti sono emersi legami tra «alcuni di loro» e la 'Ndrangheta. La polizia spagnola non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo. Le indagini sono partite dall’analisi delle attività di un gruppo di presunti narcotrafficanti albanesi, arrivando poi a individuare una rete di traffico di droga internazionale estesa tra diverse zone geografiche, dal Brasile alla Spagna passando per l’Africa occidentale. L'intercettazione del peschereccio con il carico da 805 chili di cocaina a bordo è avvenuta in collaborazione con le autorità senegalesi e l’aeronautica francese. (ANSA).

