Scomparsa da quattro mesi, Elisandra Delfino Chacon ritrovata in Spagna

E’ stata ritrovata sana e salva Elisandra Delfino Chacon, la 31enne di origini cubane della cui scomparsa, che era avvenuta lo scorso ottobre, si era occupata in diverse puntate anche la trasmissione di Rai 3 «Chi l'ha visto». A renderlo noto sono i legali della madre, che vive in provincia di Forlì, che hanno ricevuto oggi dai carabinieri la comunicazione.

La giovane si trova in Spagna, dove è stata rintracciata dalle locali autorità in seguito a una ricerca diffusa a livello europeo il 5 febbraio scorso; non desidererebbe far sapere ai familiari, almeno fino a oggi, dove esattamente si trovi attualmente. I militari hanno assicurato che sta bene. L’ultimo domicilio conosciuto della donna era a Mediglia, nel Milanese, ospite di un connazionale. Proprio dalla provincia di Milano era scomparsa dopo essersi licenziata da un ristorante della zona.

