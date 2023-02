Usa il figlio di 9 anni come bersaglio per il tiro con la balestra, arrestato a Sabaudia

Un uomo di 39 anni a Sabaudia, Latina, è stato arrestato per spaccio di droga e accusato di maltrattamenti sul figlio di 9 anni. Il padre avrebbe usato il bambino come bersaglio per il tiro con la balestra e lo ha picchiato e insultato perché "preferiva la madre". Il bimbo ha confermato le accuse e lui e la madre sono assistiti da un'associazione anti-violenza. Lo riferisce il Corriere della Sera.

I fatti risalgono a due anni fa e sono venuti alla luce quando la madre ha preso coraggio e ha denunciato l'uomo al Commissariato di Polizia. Il bambino, ascoltato in modalità protetta, ha confermato le violenze subite dal padre. L'uomo rischia di finire a processo, dopo che la locale Procura della Repubblica ha chiuso le indagini a suo carico e ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio. Il bambino, sentito in audizione protetta, ha confermato le presunte violenze subite dal padre.

Ad assistere il bimbo e la madre sono il centro "Bon’t worry " e l’avvocata Licia D’Amico.

