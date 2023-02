Nesrin Kara, studentessa della Sapienza vittima del terremoto in Turchia

Nesrin Kara studiava all’Università La Sapienza. Ma nelle ore del terribile terremoto che ha devastato zone della Turchia e della Siria si trovava nel suo paese, la Turchia, e a violenza del sisma non le ha dato scampo. La Sapienza ora piange Nesrin, studentessa della Facoltà di Medicina e psicologia: la giovane il corso di laurea magistrale in Cognitive Neuroscience in inglese.

"Il terribile terremoto avvenuto ai confini tra Turchia e Siria nella notte del 6 febbraio, che ha fatto migliaia di vittime, si è portato via anche la giovane vita di Nesrin Kara, una nostra studentessa - si legge sul sito dell’Ateneo romano - La comunità universitaria della Sapienza, profondamente addolorata, si stringe alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Nesrin e la rettrice Antonella Polimeni, a titolo personale e dell’intera comunità, esprime le più sentite condoglianze per questa gravissima perdita».

© Riproduzione riservata