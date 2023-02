Roma, spia WhatsApp e scopre che il fidanzato la tradisce: lo fa arrestare per droga

Spia il telefono del compagno, capisce che lui ha un'amante e... lo fa arrestare. La vicenda, raccontata da Repubblica, risale al 5 febbraio scorso. La polizia era intervenuta per una lite familiare nell'appartamento della coppia, allertata dai vicini di casa, residente in via Corropoli a Settecamini, in provincia di Roma.

La donna, una 42enne, che poco prima aveva scoperto il tradimento dell'uomo dai messaggi su WhatsApp, ha rivelato alla polizia che il fidanzato è uno spacciatore. Dopo le dovute verifiche, l'uomo è stato arrestato.

