Terremoto: scuole chiuse anche domani a Siena. Prosegue lo sciame sismico

Terremoto: scuole di ogni ordine e grado chiuse anche domani a Siena dopo lo sciame sismico delle ultime ore. L’ordinanza dè stata firmata dal sindaco di Siena Luigi de Mossi, mentre è in corso una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi, operativo da ieri sera.

Terremoti: Siena; Ingv, il più antico documentato è del 1320

Rientra in una lunga storia di sismicità della città, il terremoto avvenuto a Siena la sera dell’8 febbraio: «è un evento in linea con le caratteristiche sismiche di Siena, che conosciamo da molto tempo», ha detto il sismologo Carlo Meletti, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). «Siena - ha proseguito - è la città che, per motivi storici, ha la più lunga storia sismica documentata. La prima testimonianza risale infatti al 1320 e da allora sono state oltre 170 le notizie di terremoti risentiti a Siena». Tutti i terremoti, ha aggiunto, «sono stati localizzati sotto la città», ma raramente hanno provocato danni. «Sappiamo dalle cronache che questi terremoti sono accompagnati de repliche che durano qualche giorno, raramente qualche mese, e che poi si affievoliscono».

