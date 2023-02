Paura per Zaccheroni: cade in casa e sbatte la testa. E’ in rianimazione

Brutto incidente per Alberto Zaccheroni. L’allenatore di calcio romagnolo, passato alla storia per aver vinto lo scudetto con il Milan nel 1999, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Nel tardo pomeriggio di ieri, come riporta il Corriere di Romagna, il 69enne allenatore di calcio di Cesenatico, è caduto nella sua abitazione di via Leonardo Da Vinci, ha sbattuto con violenza la testa a terra e per questo è stato subito trasportato su un’ambulanza del 118 all’ospedale di Cesena. I sanitari che si sono prontamente recati nella sua abitazione e hanno trovato Zaccheroni steso a terra privo di sensi nei pressi di una scala interna. Al momento della caduta, in casa c’erano anche la moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca. Le prime cure per salvare la vita a “Zac” sono state prestate per il trauma cranico conseguente alla caduta, ma non ci sono evidenze che possano spiegare se a rendere critica la situazione sia stato il trauma in sé o se il colpo alla testa sia la conseguenza di un precedente malore.

Zaccheroni, che è comunque vigile, è stato ricoverato in Rianimazione: la prognosi è riservata.

