Qatargate, Cozzolino agli arresti domiciliari: "Sono tranquillo, confido nella giustizia"

La Corte di Appello di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per l’europarlamentare Andrea Cozzolino a cui ieri la Guardia di Finanza ha notificato un mandato di arresto europeo nell’ambito dell’inchiesta della Procura federale belga sul cosiddetto Qatargate. La decisione è stata adottata dai giudici della sezione 'Misure di Prevenzione'. L’udienza per l’estradizione dell’europarlamentare è stata fissata per le ore 11 di martedì 14 febbraio. La detenzione domiciliare sarà nella abitazione del Vomero di Cozzolino.

«Sono tranquillo, confido nella giustizia». Questo lo stato d’animo dell’europarlamentare che ha parlato con l’avvocato Vincenzo Domenico Ferraro, in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto dai giudici dell’ottava sezione della Corte d’Appello di Napoli. «Abbiamo discusso con i giudici - aggiunge Ferraro al termine dell’udienza preliminare - relativamente alla gravità indiziaria ed abbiamo chiesto la sua reimmissione in libertà».

© Riproduzione riservata