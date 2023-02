Scassina numerose auto, ne ruba una dei carabinieri e poi si schianta contro barriera in cemento

Questa notte uno sconosciuto ha provato a scassinare numerose auto in strada, nelle adiacenze del Comando Provinciale del'Arma a Napoli. Fra queste, una macchina civetta dei carabinieri, che è stata forzata e rubata. Le immediate ricerche hanno permesso di rinvenire la vettura pochi minuti dopo in via Chiatamone, dove l’uomo alla guida ne aveva perso il controllo, schiantandosi contro un new jersey in cemento. Sono in corso indagini per rintracciare il responsabile, fuggito dopo lo schianto

