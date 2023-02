Aggressioni contro docenti a scuola, Valditara: "Denunciate, il Ministero vi rappresenterà in giudizio"

A seguito del recente, allarmante aumento degli episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico all’interno degli istituti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di fronte a casi di questo tipo, richiederà all’Avvocatura generale dello Stato di rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola. La novità è contenuta in una circolare emanata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, inviata oggi a tutte le scuole.

La decisione del Ministro Valditara, come specifica una nota del Mim, è motivata dall’esigenza di "tutelare la dignità professionale e l'incolumità di docenti e personale": "Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti - afferma il titolare del dicastero di viale Trastevere -. La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole".

Per queste ragioni, i dirigenti scolastici sono invitati a segnalare tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale episodi di violenza ai danni del personale scolastico all'interno delle scuole. L'Usr, valutata la segnalazione, la inoltrerà al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale richiederà l’intervento dell’Avvocatura.

Ecco la circolare inviata oggi alle scuole: https://www.miur.gov.it/documents/20182/7414469/Circolare+8+febbraio.pdf/c19c38d8-1a96-a255-ab6b-51c9bb23e990?t=1675858997426 avente ad oggetto "Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico" e firmata dallo stesso Valditara.

"Il recente, allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico – posti in essere all’interno delle scuole, anche nel corso delle lezioni – rende necessario e urgente diramare le seguenti indicazioni. Preliminarmente va rammentato che tali episodi costituiscono atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l’autorità e l’autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio. Occorre, pertanto, rimettere al centro il principio della responsabilità e restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti. Per tali ragioni il Ministero, in relazione alle suddette fattispecie, richiederà l’intervento dell’Avvocatura generale dello Stato al fine di assicurare la rappresentanza e la difesa del personale della scuola, nelle sedi civili e penali, ai sensi dell'articolo 44 del r.d. n. 1611 del 1933. A tale scopo si invitano i dirigenti scolastici a segnalare tempestivamente siffatti illeciti al competente Ufficio scolastico regionale, che, vagliata la segnalazione, la inoltrerà a questo Ministero per il possibile seguito nei riguardi dell’Avvocatura. Si ringrazia sin d’ora per l’attenzione che le SS.LL rivolgeranno alla puntuale osservanza delle presenti direttive, al fine di preservare quel clima di rispetto, responsabilità e serenità che, assicurando la qualità delle attività didattiche, garantisce il diritto allo studio, nell’ottica di una sempre più forte alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni".

