Kiev: Silvio Berlusconi è un "agitatore" filo-Putin, danneggia l'Italia

«Silvio Berlusconi è un agitatore vip che agisce nel quadro della propaganda russa, baratta la reputazione dell’Italia con la sua amicizia con Putin. Le sue parole sono un danno per l’Italia». Lo dice Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, commentando a Repubblica le dichiarazioni di ieri del leader di Forza Italia. «Getti la maschera e dica pubblicamente di essere a favore del genocidio del popolo ucraino», aggiunge Podolyak citato ancora da Repubblica.

Berlusconi a Il Giornale: io non sto con Putin

«Io non sto con Putin» e «non ho mai pensato che Forza Italia possa assumere posizioni diverse da quelle del governo, dell’Europa, degli Stati Uniti. Se ci sarà da votare noi saremo da quella parte». Sono dichiarazioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Il Giornale, riprese da un servizio del Tg4 rilanciato dallo stesso ex premier su Twitter. «Serve un Piano Marshall per ricostruire l'Ucraina, fermare i massacri e voltare finalmente pagina», la frase del tweet sul suo profilo.

Ue: "Berlusconi? Meloni chiara su Kiev, questo conta"

«Non commentiamo le sue parole. La premier Giorgia Meloni è stata molto chiara nel suo messaggio sull'Ucraina ai leader europei, la scorsa settimana. E’ questa l'unica cosa che conta». Lo sottolineano all’ANSA fonti del Consiglio Ue in merito alle parole di Silvio Berlusconi sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Giovedì scorso l’Ucraina è stata al centro del summit dei leader al quale, per la prima volta dall’inizio della guerra, ha partecipato anche Zelensky.

Kiev ribadisce "apprezzamento" per sostegno premier Meloni

Il governo di Kiev ha tenuto a sottolineare il suo «massimo apprezzamento per la rapida reazione della premier italiana, Giorgia Meloni, che ha ribadito il fermo sostegno del governo italiano all’Ucraina dopo le dichiarazioni inaccettabili di Berlusconi». Lo ha scritto su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko.

Tajani: "La posizione di Berlusconi e Fi non cambia"

"Noi siamo dalla parte dell’Ucraina, dalla parte dell’Occidente, dalla parte della Nato, dalla parte degli Stati Uniti. Abbiamo sempre votato in una direzione insieme a tutte le forze di maggioranza e continueremo a votare insieme", ha detto il ministro degli Esteri, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Benifei (Pd): il Cav dannoso per la credibilità dell'Italia

«Poi qualcuno si stupisce se Zelensky rifiuta di incontrare Meloni in un bilaterale ufficiale o se la nostra Presidente del Consiglio resta isolata al Consiglio Europeo mentre Francia e Germania si muovono da protagonisti: passano gli anni, ma Silvio Berlusconi si conferma figura dannosa per la credibilità internazionale del nostro Paese». Lo scrive su Facebook il capodelegazione del Pd a Bruxelles Brando Benifei, commentando le dichiarazioni di Silvio Berlusconi. «E il Governo, che senza i voti di Berlusconi non ha i numeri, non può fare altro che balbettare e coprirci di imbarazzo davanti agli occhi del mondo».

