L’Istituto Milton Friedman Institute ha nominato l’avvocato Petrella come advisor

L’Istituto Milton Friedman Institute ha nominato l’avvocato Antonino Graziano Petrella, come Advisor dell’Istituto Milton Friedman e Responsabile per lo sviluppo dell’Istituto nella Regione Sicilia. “La professionalità, la cultura liberale e la cultura della legalità rappresentate dall’avv. Petrella non possono che essere un grande stimolo per la crescita della nostra realtà in Sicilia, regione a noi molto cara rappresentando la Terra che ha dato i natali a grandi liberali come il nostro compianto Presidente onorario Antonio Martino, scomparso da quasi un anno. Siamo certi che Petrella avrà la capacità di essere un vero aggregatore di forze e persone che da decenni in Sicilia rappresentano la nostra cultura.” afferma il direttore esecutivo dell’Istituto, Alessandro Bertoldi.

“Ringrazio il direttore Bertoldi e tutto l’Istituto per il prestigioso incarico ricevuto. Sono onorato della nomina, credo molto in questa Istituzione e impegnerò tutta la mia esperienza, sia umana, sia tecnica, per contribuire nel miglior modo possibile. Si tratta certamente di un compito molto importante, complesso e difficile. Porterò avanti e divulgherò i principi liberali in Sicilia, partendo proprio da Messina, città natale di uno dagli allievi più importanti del prof. Friedman, nonché già Presidente onorario dell’Istituto, il compianto, Antonio Martino” ha dichiarato Antonino Graziano Petrella.