Madre e figlio trovati morti a Lecco: scivolati tra sedia a rotelle e montascale

E’ un incidente domestico la causa della morte di madre e figlio trovati cadavere dal marito della donna stamani in un’abitazione di Valghegrentino, in provincia di Lecco. E’ questa la tesi che prevale dagli accertamenti eseguiti finora dagli investigatori. I corpi di Vilma Martinoli e figlio Davide Bonesi, di 54, sono stati trovati dal marito della donna, Giuliano Bonesi. Nello stesso complesso in via Don Carlo Sala, vive anche un altro figlio. Secondo una prima ricostruzione, la madre sarebbe scivolata tra la sedia a rotelle e il montascale e il figlio, nel tentativo di salvarla, sarebbe a sua volta caduto. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Lecco.

