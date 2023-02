Neonato morto soffocato a Roma: "Funerali celebrati in ritardo, il corpicino non si trovava"

E' stato considerato "irreperibile" per le onoranze funebri a causa di problemi burocratici tra l'ospedale Sandro Pertini e l'Anagrafe, il corpicino di un neonato morto soffocato a Roma. Lo riferisce Repubblica.

I genitori non erano stati avvertiti del trasferimento del corpo del loro piccolo dall'ospedale Pertini all'Umberto I. Il funerale è stato celebrato con una settimana di ritardo a causa di questi problemi, e i genitori hanno presentato un esposto in procura per denunciare la superficialità del nosocomio.

