Internet Explorer è "morto", da oggi cliccando sull'icona non si apre più

Internet Explorer è ufficialmente morto. Da oggi, 14 febbraio 2023, il famoso browser di Microsoft è stato ritirato dal mercato e non è più accessibile. Adesso quando si clicca sulla celebre icona blu, Microsoft propone di passare a Edge, il suo nuovo browser. Insomma, non c'è scelta. Per molti di noi Internet Explorer è stato il primo accesso alla Rete ma dopo 28 anni è arrivato al capolinea. La prima avvisaglia c'era già stata il 15 giugno 2022, quando Microsoft aveva annunciato che non avrebbe più supportato Internet Explorer 11, l’ultima incarnazione del browser. L’undicesima versione del software con cui Microsoft vinse la prima guerra dei browser (e perse la seconda), debuttava infatti il 17 ottobre 2013, quasi dieci anni fa. Il supporto ufficiale di Microsoft a Internet Explorer è anch’esso ormai finito da tempo e, a partire da oggi, è fisicamente impossibile usare IE 11.

Microsoft spiega che "Questa modifica ha lo scopo di fornire una migliore esperienza utente e aiutare le organizzazioni a trasferire gli ultimi utenti IE11 rimasti a Microsoft Edge". In realtà, però, lo scopo vero è quello di chiudere per sempre con Internet Explorer, che non è più aggiornato da oltre sei mesi.

