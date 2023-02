Mattarella: la cattura di Messina Denaro mostra la supremazia della legge sulla mafia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso «la riconoscenza della Repubblica» per la cattura di Matteo Messina Denaro «sottolineando come questo successo dell’azione della Magistratura e di tutte le Forze di Polizia, che vi si sono impegnate con tenacia e dedizione, abbia manifestato la supremazia della legge sul crimine e abbia rafforzato la fiducia dei cittadini in una società libera dalla presenza della mafia».

Lo afferma il capo dello Stato incontrando ieri pomeriggio al Quirinale i vertici delle forze di sicurezza. All’incontro erano presenti - si legge in una nota - il Generale di C. A. Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Generale di Divisione Pasquale Angelosanto, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, insieme a una folta rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del ROS, del Gruppo Intervento Speciale e dei Comandi territoriali di Palermo e Trapani dell’Arma, che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e cattura di Matteo Messina Denaro che, come ha rilevato il Comandante Generale, era l’ultimo capomafia stragista latitante. Il Presidente - prosegue la nota del Quirinale - ha inoltre espresso le sue congratulazioni per l’alta capacità professionale che ha consentito di ottenere questo importante risultato, manifestando grande apprezzamento per l’opera svolta sui tanti fronti di impegno.

