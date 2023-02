Scie luminose in cielo avvistate in diverse zone d'Italia: Ufo? Semplicemente satelliti

«Una lunga scia luminosissima e infuocata, poi un boato». Si stanno susseguendo sui sui social le segnalazioni di persone che ritengono di aver visto nei cieli di Puglia e Basilicata cadere un meteorite simile a quello avvistato ieri nel nord della Francia. «Si è illuminato il cielo come se fosse giorno, poi ho sentito un boato», racconta un ragazzo che lo ha visto da Casamassima (Bari); «E' stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese», racconta una ragazza da Martina Franca (Taranto). Al momento non ci sono state segnalazioni di danni ai Vigili del fuoco. In realtà sono state tante le segnalazioni arrivate dopo le 18.30 in tante zone d'Italia. Ma di cosa si tratta? Qualcuno parla di ufo, ma non è così.

Sono solo satelliti

In realtà si tratta dei satelliti Starlink di Elon Musk. I satelliti Starlink del multimiliardario proprietario di Twitter servono a consentire una connessione internet anche nei luoghi remoti, quelli dove finora la rete non era accessibile. "Starlink è la prima e più grande costellazione satellitare al mondo che utilizza una bassa orbita terrestre per fornire Internet a banda larga via satellite in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora”, le parole di Musk per descrivere il servizio. Che non è ovviamente gratuito, ma costa 50 euro al mese, oltre a 450 per l’hardware.

© Riproduzione riservata