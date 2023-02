Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato oggi nello Stretto di Cook, in Nuova Zelanda, a pochi chilometri dalla capitale Wellington: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma, localizzato ad una profondità di 74,3 chilometri, è stato avvertito anche a Wellington. Per ora non si segnala un rischio tsunami.

© Riproduzione riservata