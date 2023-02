Terremoto magnitudo 5.0 in Croazia, la scossa avvertita anche in Italia

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha reso noto che il terremoto che ha colpito oggi la Croazia ha avuto una magnitudo di 5.0 ed è stato localizzato a Baska, nel sud-est dell’isola di Veglia, ad una profondità di 9 km.

In precedenza la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia aveva riportato una magnitudo di 4.9. Il terremoto è stato percepito con particolare forza nell’area del Quarnero. «Molto forte lo scuotimento», la scossa «è durata alcuni secondi», «lo abbiamo percepito con chiarezza, è stato lungo circa cinque secondi», «breve ma forte, la casa ha tremato», "dopo il boato la terra ha tremato forte", alcune delle testimonianze postate sul sito del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) da residenti nell’area prossima all’epicentro. Il terremoto è stato chiaramente percepito in Istria, su tutta la costa dalmata ma anche nell’interno della Croazia e in Slovenia, oltre che a Trieste, si evince dalle mappe EMSC.

