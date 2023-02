Torna il bonus di 60 euro per i trasporti, chi ne ha diritto e come richiederlo

Torna il bonus di 60 euro per i trasporti, ecco a chi spetta e come si richiede.

Torna il bonus di 60 euro per pagare l'abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, ma sarà destinato alle persone con redditi inferiori a 20mila euro (non più 35.000 euro come nella versione precedente della misura). Lo prevede il decreto sulla trasparenza dei prezzi della benzina che per l’intervento stanzia 100 milioni. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva al fine del computo del valore dell’indicatore Isee.

Il bonus trasporti può essere richiesto sul sito https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ verificando la lista dei gestori attivi.

