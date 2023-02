Blanco indagato per i calci a Sanremo, la mamma: "Così lo stanno distruggendo"

"Capisco che possa non essere piaciuto, ma ci sono problemi più importanti". Parla Paola Lazzari, mamma di Blanco, intervenuta a "La vita in diretta" per difendere il figlio, indagato per danneggiamento dalla Procura di Imperia dopo quanto fatto a Sanremo dove ha preso a calci le rose sul palco. "Trovo fuori luogo la denuncia. È sempre un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente. Siamo arrivati all'estremo. Come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era nelle sue intenzioni, come ha già spiegato quando si è scusato, offendere nessuno. Il discorso era concordato, attaccarsi a queste cose è pesante". Infine, rispetto alla denuncia: "Non abbiamo ricevuto niente - ha fatto sapere - Che la performance di mio figlio non sia piaciuta è un altro paio di maniche".

Nel frattempo Blanco ha pubblicato su Instagram una nota vocale con la bozza di una canzone inedita, intitolata Sbagli, i cui versi sembrano dedicati proprio alla vicenda. “All’improvviso tu sbagli, lo so che hai vent’anni, ma loro no […] che scappi dai grandi, ma loro no, che piangi nei bagni, ma loro no. Mollami o no, oppure rovina la vita che ho, ma mollami poi, voglio sentire più forte si può, le colpe che ho, come se avessi più colpe di te, calcio più forte le rose nel cielo, sembra più vero questo mondo finto ora sembra più vero, ne vado fiero”.

