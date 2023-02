Piacenza, auto si schianta contro un muretto: muore una 33enne

Una ragazza di 33 anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un incidente stradale avvenuto lungo l’argine del fiume Po, nel comune di Calendasco, alle porte di Piacenza. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, pare fosse alla guida di una Mini che si è schiantata contro un manufatto in muratura incendiandosi. La donna, di origini coreane, è morta carbonizzata all’interno dell’abitacolo. I rilievi sul luogo dell’incidente sono proseguiti fino a notte e gli accertamenti per ricostruire la dinamica sono ancora in corso. Sul posto si è recato anche il pm della Procura di Piacenza.

