"Cercasi commesso, astenersi calabresi": l'annuncio in un supermercato di Trento. Ma è uno scherzo

E' cominciato tutto come uno scherzo. Un equivoco che si è trasformato in una polemica sui social. “Cercasi commesso volenteroso da subito. Astenersi calabresi” il testo del volantino apparso sulla vetrina del supermercato Conad di Fai della Paganella. La foto del volantino è stata pubblicata sul profilo social del giornalista Gabriele Parpiglia con inevitabili commenti e proteste.

Una follia a leggere bene l'avviso. Ma in realtà si è trattato di uno scherzo pensato dallo stesso titolare del negozio, a sua volta calabrese. Una provocazione ironica che doveva andare di pari passo con uno scherzo di Carnevale. Ma assolutamente mal riuscita. Tanto che è cominciata una pioggia di telefonate sia all'esercizio commerciale che alla sindaca del paese. Il volantino della polemica è stato subito rimosso e il commerciante si è scusato per la polemica innescata e per il dubbio senso dell'umorismo.

© Riproduzione riservata