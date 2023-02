Paura a Monza, studenti intossicati durante un esperimento in laboratorio

Alcuni studenti dell’Istituto tecnico scientifico Albert Einstein di Vimercate (Monza e Brianza) sono stati soccorsi stamani dal personale del 118 in quanto presentavano sintomi di intossicazione, probabilmente per avere inalato sostanze nel corso di una lezione con esperimento scientifico.

A quanto si è saputo, due ragazzi sono stati portati in ospedale non in condizioni gravi, altri sono ancora in valutazione ma non destano preoccupazioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.

