La Russa: "Un figlio gay? Che dispiacere". L'Arcigay: "Sentimento tossico"

«Leggo di tante critiche che vengono da chi non ha neanche visto il programma, visto che va in onda stasera, senza capire il contesto. A una domanda specifica ho risposto che avere un figlio gay sarebbe un piccolo dispiacere, ma non un problema. Poi mi è capitato sul serio: uno dei miei figli andava allo stadio a vedere il Milan, e per me è stato un piccolo dispiacere, nulla di più». Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’indomani dell’intervista per la trasmissione Belve in onda su Raidue.

Il Pd: "Parole inaccettabili"

«Ignazio La Russa non è un semplice esponente politico (e anche in questi casi bisognerebbe evitare le parole in libertà): è la seconda carica dello Stato e deve ricordarsi che come presidente del Senato, anche quando va in televisione, rappresenta l’istituzione che guida. Ha il dovere quindi di essere serio. Le sue parole, riportate da organi di stampa che anticipano la sua intervista di stasera a Belve, sono inaccettabili: offensive, divisive, stereotipate, sessiste. Vorrei dire al presidente che non si tratta di essere o meno politically correct: si tratta di rispettare le istituzioni che si rappresentano e che noi continueremo a difendere». Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

Arcigay: "Sentimento tossico"

«Solo lo scorso novembre, il presidente La Russa inviava al congresso di Arcigay un inatteso messaggio di saluto in cui si dichiarava "sempre in prima linea" nella difesa dei diritti. Oggi scopriamo che dietro quel singolare fervore, c'era la compassione di saperci, noi omosessuali, diversi da lui, un eterosessuale». Lo dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay commentando alcune dichiarazioni del presidente del Senato in un’intervista che andrà in onda stasera su Rai2. «Certo, la compassione non è uno schiaffo e a volte anima buone azioni. Spesso però anche quelle, nei fatti, cattive - prosegue - E soprattutto la compassione, e quel "dispiacere" che ne è l’origine, sono sentimenti tossici che vediamo di frequente e che producono molta infelicità. Non vogliamo criminalizzarli, ma nemmeno legittimarli, perché hanno conseguenze e impatti spesso drammatici. Gli omosessuali, e le persone Lgbtqi+ tutte, soffrono quella compassione: da mezzo secolo rispondiamo alla compassione, al disprezzo, al paternalismo, all’odio portando nelle strade il nostro orgoglio. Perché noi abbiamo l’orgoglio di quello che siamo, non per vanità ma per necessità: è una questione di diritto alla felicità. Ci sono luoghi in cui i genitori possono imparare a non vergognarsi e a non dispiacersi dei propri figli, facendosi aiutare da altri genitori, o medici e professionisti. Il pre-requisito è capire che quel dispiacere è un errore, la zavorra di una tara culturale. E questo è un pre-requisito urgentissimo se parliamo di una persona che ricopre la seconda carica dello Stato».

