Hacker russi attaccano l'Italia: off line i siti di Ministeri, Carabinieri e banche

Attacco hacker nei confronti dell'Italia, proprio all’indomani della visita di Giorgia Meloni in Ucraina. A essere colpiti dal gruppo di filorussi NoName57(16) numerosi siti istituzionali, come quello del ministero degli Esteri, quello della Difesa e quello dei Carabinieri. Ma non solo. Anche banche come Bper e società utility come A2A. La rivendicazione è arrivata in mattinata sui canali Telegram della propaganda russa e sta coinvolgendo una moltitudine di siti, che risultano irraggiungibili. E nuovi attacchi potrebbero giungere nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Il sito dei Carabinieri Italiani (una delle formazioni militari subordinate al Ministero della Difesa) è stato attaccato». Ma non solo. Anche gli Esteri risultano sotto attacco, così come la Difesa, che sono on e off a seconda della potenza dell’azione, che va a ondate. La resilienza del sito degli Esteri è stata notevole, confermano fonti vicine al dossier, ma ci sono stati momenti difficili. Di contro, quello dei Carabinieri è stato reso indisponibile anche sul fronte dei certificati di sicurezza. Nello specifico, la dicitura “NET::ERR_CERT_REVOKED” sul sito dell’Arma rappresenta un breach molto più invasivo delle prime stime, dal momento che NoName57(16) ha revocato il certificato di sicurezza del sito web, fattore che espone gli utenti al furto di identità e alle password.

NoName 057(16) è tra i gruppi russi più attivi nella cyberguerra che affianca il conflitto cinetico in Ucraina. Il gruppo è stato creato un anno fa, a marzo 2022, poco dopo l’ingresso dei carri armati russi nel territorio di Kiev.

