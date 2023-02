Giovanni, il camionista eroe: accosta tir con liquido infiammabile prima di morire di infarto

Decine di richieste di aiuto sono arrivate ieri sera al centralino della polizia stradale di Frosinone nelle quali si segnalava un tir che zigzagava lungo la corsia sud dell’A1 del tratto compreso tra Frosinone e Ceprano: un camionista di cinquant'anni, Giovanni Gaito, è stato colpito da infarto ma, prima di morire, è riuscito ad accostare il mezzo pesante a lato dell’autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone, diverse pattuglie della polizia stradale e personale Ares 118.

Per consentire lo svolgimento dei soccorsi, il tratto autostradale è stato chiuso in due corsie mentre una terza è stata utilizzata per far defluire lentamente il traffico.

