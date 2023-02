Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), in ricordo di Maurizio Costanzo, non è stata trasmessa la sigla finale del programma. Le Veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, anziché ballare, hanno voluto dedicare un pensiero a Maria De Filippi, con cui entrambe hanno lavorato in passato.

