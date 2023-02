Ponte sullo Stretto, l'allarme di Federlogistica: "È troppo basso per il transito delle navi"

Un «nuovo e più snello» assetto societario della S.p.A. Stretto di Messina, una nuova governance, in accordo con le Regioni Sicilia e Calabria. Sono le principali proposte esaminate al tavolo tecnico, presieduto al Mit dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, presenti i vertici di Anas, Rfi e Fs. Lo rendono noto fonti del Mit. Al centro della riunione il progetto che dovrà essere rivisto anche in relazione ai costi, acquisendo proiezioni aggiornate relativamente al traffico veicolare presunto e ai vantaggi in termini ambientali, grazie all’abbattimento di inquinamento da CO2. Prossimo appuntamento tra una settimana nella sede Anas a Termini, che nei progetti diventerà il quartier generale della società.

A Roma è giunto anche l’eco di Federlogistica-Conftrasporto che teme che il Ponte possa rivelarsi troppo basso per il transito delle navi. L’allarme è riferito all’altezza massima del ponte rispetto al livello del mare. «Secondo voci insistenti – afferma Merlo – i diversi studi progettuali prevederebbero un’altezza massima di 65 metri sul livello del mare, che, considerando l’altezza media delle grandi navi da crociera ma anche navi impegnate nel trasporto merci e container, impedirebbe il transito di molte unità navali che già oggi operano nel Mediterraneo, costrette teoricamente, una volta costruito il ponte, a circumnavigare tutta la Sicilia anche solo per raggiungere Messina o Catania partendo da Napoli».

Naturali i riflessi politici. Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ritiene «assolutamente sconcertante che il vicepremier e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si metta a presiedere l’ennesimo Tavolo tecnico per l’aggiornamento del progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo progetto anacronistico è invece un’opera dispendiosa e non sostenibile dal punto di vista ambientali». Gli replica il deputato della Lega e coordinatore del partito per la Sicilia, Nino Minardo. «Di anacronistico c’è solo chi, come Bonelli, continua con la tiritera stantia del no alle infrastrutture che l’Italia invece attende da anni. In pochi mesi, con Matteo Salvini si sono sbloccate risorse, opere, interventi. E si guarda con concretezza al Ponte sullo Stretto, intervento fondamentale per la Sicilia e tutto il sud».

