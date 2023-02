L'agguato nel parco a Mantova: 13enne picchiata e colpita con le forbici da due coetanee. È grave

Una tredicenne è stata aggredita, picchiata e colpita con un paio di forbici da due coetanee. Il fatto è avvenuto nei pressi di un giardino pubblico a Castelbelforte, in provincia di Mantova. La ragazzina è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo i carabinieri, che hanno fermato le due autrici dell’aggressione, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato: dopo averla attirata con una scusa, una l'avrebbe tenuta ferma mentre l’altra l’avrebbe colpiva prima con dei pugni alla testa e poi con una forbice all’addome con una forbice. Ignoto al momento il movente dell’aggressione.

