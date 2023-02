Meteo: pioggia e neve a basse quote, temperature in calo

Ultimi giorni di febbraio in compagnia di un vortice depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale. Aria fredda affluisce dall’Europa nord-orientale diretta principalmente verso Francia e Penisola Iberica ma interessa in parte anche la nostra Penisola: tra oggi e domani ancora tempo instabile, soprattutto al Centro-Sud dove non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi con neve sui rilievi fino a quote medio-basse. Instabile anche su parte del Nord, in particolare Piemonte ed Emilia Romagna con fiocchi fino in collina. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano prevedono anche per i primi giorni di marzo condizioni di tempo instabile a causa di un minimo di bassa pressione posizionato sul Tirreno. Temperature in calo nei prossimi giorni con valori anche di qualche grado sotto la media.

Previsioni meteo per oggi: AL NORD Cielo nuvoloso al mattino con fenomeni sparsi su Nord-Ovest ed Emilia Romagna, neve fino a quote molto basse o prossime al piano. Tra pomeriggio e sera fenomeni in esaurimento salvo residue precipitazioni su Alpi occidentali e Appennino settentrionali con neve oltre i 200-600 metri. AL CENTRO Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni del Centro dove avremo molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio, associate a piogge e acquazzoni sparsi. Neve in Appennino oltre i 700-1100 metri. Ancora precipitazioni in serata specie sui settori tirrenici, neve fino a 600-800 metri. AL SUD E SULLE ISOLE Tempo instabile con piogge sparse al mattino su settori peninsulari del Sud e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse soprattutto su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna meridionale, variabilità asciutta altrove. In serata piogge in arrivo anche su Calabria e Sicilia. Temperature minime stazionarie o in lieve calo ovunque, massime in aumento al Nord e all’estremo Sud, stabili o in lieve diminuzione altrove.

Previsioni meteo per domani: AL NORD Al mattino cieli coperti; deboli nevicate sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali al di sopra dei 150-200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata residue precipitazioni sulla Romagna, variabile altrove. AL CENTRO Al mattino cieli nuvolosi con deboli precipitazioni tra Marche e Abruzzo, neve al di sopra dei 700-1000 metri. Al pomeriggio fenomeni in estensione a Toscana e Lazio, quota neve in rialzo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso; neve in Appennino dai 1200 metri di quota. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità compatta e precipitazioni sparse tra Campania, Basilicata e Isole Maggiori. Al pomeriggio insistono i fenomeni, con acquazzoni e temporali sulla Sicilia. In serata ancora piogge diffuse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; neve in Appennino dai 1300-1500 metri. Temperature minime generalmente stazionarie; massime stabili o in rialzo su tutta la penisola, salvo una diminuzione sulla Sardegna.

