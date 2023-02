Governo prende tempo su caso Orlandi ma poi Mantovano: "Bisogna fare piena luce"

Il caso Emanuela Orlandi scuote il Parlamento, dove oggi la commissione Affari costituzionali avrebbe dovuto votare la proposta di legge istitutiva di una Bicamerale di inchiesta sulla vicenda. Ma inaspettatamente il governo ha chiesto di sospendere «per approfondimenti» le votazioni, suscitando un vespaio di polemiche da parte di Pd, M5s e Avs che hanno presentato le proposte di legge in questione. In serata l’esecutivo ha fatto sapere che la richiesta è dipesa da «motivi tecnici», vale a dire l’esame degli emendamenti concordati, ma da parte dei Dem c'è il sospetto che sia proprio una proposta di modifica, che allarga l'indagine al caso di Mirella Gregori, a creare imbarazzo all’esecutivo nei rapporti con Oltretevere.

Ma Palazzo Chigi, tramite il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, ha ribadito, senza mezzi termini, la piena disponibilità a «far luce» sulla vicenda. Sul caso della ragazza scomparsa nel 1983 sono state presentate alla Camera tre proposte di legge istitutive di una Bicamerale di inchiesta, rispettivamente da Francesco Silvestri (M5s), Roberto Morassut (Pd) e Filiberto Zaratti (Avs), mentre una quarta è stata depositata in Senato da Carlo Calenda. Ai primi di febbraio la capigruppo di Montecitorio ha deliberato all’unanimità la procedura di urgenza per l’esame di queste proposte, per portarle in Aula a marzo.

La commissione Affari costituzionali ha così iniziato l’esame il 15 febbraio, e oggi era previsto il voto di alcuni emendamenti concordati e il via libera alla proposta da portare in Aula il 20 marzo. Inaspettatamente il presidente, Nazario Pagano, (e non il sottosegretario Nicola Molteni presente per il successivo provvedimento) ha «trasmesso» la richiesta del governo di un "rinvio per approfondimenti» delle votazioni. Simona Bonafè, capogruppo del Pd, ha chiesto lumi sui motivi della richiesta, ma Pagano non ha potuto dare spiegazioni, avendo ricevuto dal governo la sola richiesta. Proprio l’assenza di una spiegazione da parte dell’esecutivo, definita «sorprendente» da Morassut, ha scatenato le polemiche. Sia Silvestri che Zaratto hanno infatti contestato la mancanza di chiarezza: «Si dovrebbe chiedere alla presidenza del Consiglio i motivi dell’approfondimento: forse lo ha chiesto il Vaticano», ha detto a caldo Morassut, riferendosi alla notizia data alcuni giorni fa dal fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, su un incontro con il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, che si sarebbe dichiarato d’accordo su una Bicamerale di inchiesta.

Lo stesso Mantovano, nel pomeriggio, ha respinto le affermazioni di un quotidiano online di un suo ruolo sulla frenata, ricordando esattamente l’incontro con Pietro Orlandi e "la piena disponibilità del governo per tutto ciò che può fare piena luce sulla vicenda». Nel tardo pomeriggio l’Esecutivo ha fatto trapelare informalmente la notizia che il rinvio è stato chiesto «per ragioni tecniche», mentre il presidente Pagano ha chiarito che mancavano i prescritti pareri del ministero della Giustizia sugli emendamenti e che da parte di Mantovano non aveva ricevuto alcuna sollecitazione. Ma la notizia sull'assenza di pareri agli emendamenti ha rinfocolato i sospetti. Lunedì sera, in una riunione tra i gruppi parlamentari, era stato concordato l'assenso ad un emendamento di Roberto Morassut per allargare l'inchiesta della Bicamerale al caso di Mirella Gregori, la quindicenne scomparsa un mese prima di Emanuela Orlandi: due vicende che secondo alcuni vanno collegate. Diversi deputati Dem, che hanno chiesto di non essere citati, hanno riferito di sospettare che l’allargamento dell’inchiesta alla vicenda Gregori non sarebbe gradito in alcuni settori d’Oltretevere. "Francamente, dopo quarant'anni - ha detto Laura Sgrò, avvocato della famiglia Orlandi - non so che cosa si debba approfondire, bisognerebbe cercare la verità e velocizzare il più possibile». Sulle bicamerali, intanto, resta in stallo l’assegnazione delle presidenze, a partire dalla Vigilanza Rai che, anche dopo il richiamo del presidente della Camera Lorenzo Fontana, potrebbe riunirsi a breve. Il nodo delle presidenze peraltro, sarebbe aperto anche nella maggioranza nonostante l’accordo di massima sulla divisione tra i partiti, mentre per l’Antimafia (che nelle intenzioni dovrebbe andare a Fdi) sarebbe sfumata l'idea di affidare la guida a Carolina Varchi.

